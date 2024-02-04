Atatürk’ün yırtık posteri aylardır stadyumda öylece duruyor: “AKP’nin Atatürk düşmanlığını yansıtıyor”

Kaynak: ANKA
Atatürk’ün yırtık posteri aylardır stadyumda öylece duruyor: “AKP’nin Atatürk düşmanlığını yansıtıyor”
Malatya Stadyumu’nda parçalanmış Atatürk posterinin aylardır o şekilde durmasına tepki gösteren CHP’li il başkanı Yıldız, “AKP iktidarının Atatürk’e olan düşmanlığı stadyumda yırtık olan posterinin kaldırılmamasında da net bir şekilde görüyoruz” dedi.

Malatya Stadyumu’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün parçalanmış posterinin stadyumda asılı olduğu görüldü. Posterin aylardır parçalanmış bir şekilde asılı olmasına rağmen indirilmediği öğrenildi. Konuyla ilgili aranan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın ise telefonlara cevap vermediği belirtildi.

AKP İKTİDARININ ATATÜRK’E OLAN DÜŞMANLIĞI BİR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ”

Görüntülerle ilgili açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız şunları söyledi:
“Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin yırtık bir şekilde Malatya Stadyumu’nda asılı durmasına müsaade eden stadyum yetkililerinden bu çirkin görüntüyü bir an önce kaldırmalarını talep ediyoruz. İsmet İnönü’nün memleketi olan Malatya’da daha önce İnönü Stadyumu olan stattan İnönü’nün isminin kaldırılması olayı da yaşanmıştı.

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AKP iktidarının Atatürk’e olan düşmanlığı stadyumda yırtık olan posterinin kaldırılmamasında da net bir şekilde görüyoruz. Bu duruma seyirci kalan bu görüntüye neden olan yetkililerin Atatürk, bayrak ve cumhuriyet konusunda herhangi bir hassasiyet taşımadığı ortadadır. Malatya tarikat ve cemaatlerin yoğun olduğu bir şehir maalesef.

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İktidar Atatürk’e onun değerlerini korumak yerine cemaat ve tarikatların hoşlanacağı hareketleri yapmaya devam ediyor. CHP olarak Atatürk’ün posterine zarar veren ve bu şekilde asılmasına göz yumanları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyunda Atatürk ve bayrak konusunda derin hassasiyeti olan bizleri üzen bu durum karşısında uyarıyoruz. Kabul edilemez bu görüntünün bir an önce düzeltilmesini takipçisi olacağız.”

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