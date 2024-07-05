Ateş eden adamı polis vurdu

Kaynak: İHA
Ateş eden adamı polis vurdu

Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde polis merkezinin önünde rastgele ateş eden kişiyi, özel harekat polisi ayağından vurarak etkisiz hala getirdi.

Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Merkezi'nin önüne gelen Ercan A. yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine verilen adrese özel herikat polisleri sevk edildi. Polisler şahsı ateş etmeyi kesip silahıyla birlikte teslim olması için uyarı yaptı. Ancak şahıs ikna olmayınca bir özel harikat polisi silahıyla adamı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yarılı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

aw240397-01.jpg

aw240397-02.jpg

aw240397-03.jpg

aw240397-04.jpg

aw240397-05.jpg

Son Haberler
Milli Takımımız'ın eski hocasından şaşırtan sözler Spor
Milli Takımımız'ın eski hocasından şaşırtan sözler
Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor Ekonomi
Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor Magazin
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor
Mehmet Özhaseki nereye yerleşeceğini açıkladı Gündem
Mehmet Özhaseki nereye yerleşeceğini açıkladı
A Milli Takım turnuvadan çekildi Spor
A Milli Takım turnuvadan çekildi
Dişinizi Fırçalarken Yaptığınız Hataları Biliyor musunuz? Sağlık
Dişinizi Fırçalarken Yaptığınız Hataları Biliyor musunuz?
Türkiye'de 36 ilin ihracatı ocak-haziran döneminde arttı Ekonomi
Türkiye'de 36 ilin ihracatı ocak-haziran döneminde arttı