Ateş eden adamı polis vurdu

Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Merkezi'nin önüne gelen Ercan A. yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine verilen adrese özel herikat polisleri sevk edildi. Polisler şahsı ateş etmeyi kesip silahıyla birlikte teslim olması için uyarı yaptı. Ancak şahıs ikna olmayınca bir özel harikat polisi silahıyla adamı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yarılı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.