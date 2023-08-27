Atık bataryalar orman yangını çıkarıyor. Uzmanlar uyardı

Siirt'te cep telefonu ustası Mehmet Akbey, "Kullanmadığımız bataryaların çöpe atılması doğada patlama riskine yol açmaktadır. Yangınlara özellikle orman yangınlarına neden olmaktadırlar. Bizler bir kaç kere bu olaylarla karşılaştık" diyerek kullanıcıları uyardı.

KAYNAK: İHA
Atık bataryalar orman yangını çıkarıyor. Uzmanlar uyardı

Siirt’te cep telefon tamirciliği yapan Mehmet Akbey, sıcak havalarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasından dolayı cihazlarda patlamalar yaşandığına dikkat çekti.

Genelde bataryalardan dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığını belirten Akbey, "Bataryalarda şişme olayları yaşanabiliyor. Özellikle yastık altında kalan ve uzun süreli şarjda bekletilen cep telefonlarına yüksek voltaj elektrik gelmesi nedeniyle telefonlar bozulabiliyor. Bunlar laptop, tablet ve her türlü şarj edilebilir, pil ile kullanılan araçlar içinde geçerlidir. Bunu önlemek için telefon şarj edilirken en az 1 metre uzakta tutulması gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan dolayı yaz aylarında bu sorunla daha fazla karşılaşıyoruz" dedi.

Müşterisinin bugün aynı sorundan cihazının açılmadığını belirttiğini ifade eden Akbey, "Cihazı kontrol ettiğimiz takdirde bataryanın aşırı şiştiğini gördük. Telefonlar ile genellikle bağımızı koparamayacak hale gelmişiz. Telefonu şarjda kullanmamamız gerekir. Telefonun şarjda uzun süreli kalması telefona zarar vermektedir. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; özellikle çocukların sürekli kullandığı telefonların şarjda iken kullanılmaması gerekir ve şarjın dolduktan sonra şarjdan alınması gerekir aksi halde telefona zarar vererek patlamasına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bataryalar için geri dönüşümün yapılmasını istediklerini dile getiren Akbey, "Kullanmadığımız bataryaların çöpe atılması doğada patlama riskine yol açmaktadır. Yangınlara özellikle orman yangınlarına neden olmaktadırlar. Bizler bir kaç kere bu olaylarla karşılaştık. Bataryaların insan sağlığına çok büyük zararı bulunmaktadır. Dikkat edilmesi ve basite alınmaması gerekmektedir’’ şeklinde konuştu.

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