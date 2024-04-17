Atıklar sanatın gücüyle geri dönüşüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Atıklar sanatın gücüyle geri dönüşüyor
Ressam Hüseyin Sönmez’in bilbordlardan sökülen kağıtları kullanarak şablon baskı tekniği uyguladığı Retrospektif sergisi 19 Nisan’da Mersin’de sanat severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ressam Hüseyin Sönmez’in Retrospektif sergisi 19 Nisan’da Mersin’de açılacak. Sergi Mersin Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan sanatçının mezuniyetinden bugüne sanatsal üretimindeki seçkilerden oluşuyor.

Ünlü sanatçı Hüseyin Sönmez çalışmalarında materyal olarak atık kontraplak, tahta, tel sarma bobinleri ve çoğunlukla da billboardlardan sökülmüş yıpranmış kâğıtları kullanıyor.

Sanatçıya göre bu tür atık malzemelerin kullanımı, doğa ve yaşam için olumlu mesajlar vermenin yanı sıra, çalışmalarındaki dramatik ve sanatsal etkiyi de güçlendirmenin bir yolu.

Sanatçının sergisinin kapağında annesinin portesi yer alırken, Atatürk, Yaşar Kemal, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal gibi isimlerin portrelerini de sergide görmek mümkün. Akdeniz Sanat Galerisindeki sergi bir hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

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