Erol Bulut ayaklanması

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut ayaklanması
Cardiff City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Erol Bulut'a taraftarlardan takımda kalması için büyük destek geldi.

Sezon başında İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin başına geçen ve takımla 1 senelik sözleşmeye imza atan Erol Bulut, taraftarlar tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

''KESİNLİKLE BULUT KALMALI''
BBC Sport'un açtığı forumda yorumlar yapan Cardiff City taraftarı, şu ifadeleri kullandı;
"Bulut'un kalmasını çok istiyorum. Eğer kalırsa, gelecek yıl yükselme şansının büyük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Bulut kalmalı. Futbol bazen biraz olumsuz olabiliyor ancak geçen sezon küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ilk aşamada transfer yasağı uygulanan bir kadroyu devralmakla yetinmek zorunda kaldı. Bizim için 12. olmak ve tüm sezon boyunca düşme tehlikesi yaşamamak benim için büyük bir başarı. Bulut yüzde 100 kalmalı. Ortalama bir kadro ve çok sayıda sakatlıkla harika bir iş çıkardı. Bulut'un kalmasını istiyoruz. Hadi Vincent Tan, bunu yap ve ona birkaç oyuncu alması için biraz transfer bütçesi ver."

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise Cardiff City'nin sahibi Vincent Tan, 49 yaşındaki teknik adam ile yeni sözleşme konusunda görüşmelere başladı ve görüşmeler son aşamaya geldi.

49 MAÇTA 21 GALİBİYET
Cardiff City ile bu sezon 49 resmi maça çıkan Erol Bulut, bu maçlarda 21 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Bulut, maç başına 1.39 puan ortalaması tutturdu.

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