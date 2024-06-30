Atina yakınlarında orman yangını

Kaynak: İHA
Atina yakınlarında orman yangını

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Parnitha Dağı'nda orman yangını başladı.

Dünya genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte orman yangınları da artış gösteriyor. Atina'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Parnitha Dağı'nda çıkan yangına 200 itfaiye görevlisi müdahale ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güç oluyor. Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, yangının henüz aktif bir cephesinin olmadığını ancak uzun bir süreçten geçildiğini ve gece boyunca çalışacaklarını belirtti.

Bugün sadece ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 50 noktada yangın çıktı. Meteoroloji uzmanları, rüzgarın yarına kadar etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşlara ormanlık alanlardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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