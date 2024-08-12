Atina'da şiddetli yangın: Hastaneler ve yerleşim yerleri tahliye edildi

Yunan basınındaki haberlere göre, yüzlerce itfaiyecinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangın, Atina'nın kuzey kesimlerinde birçok yerleşim yerinin tahliye edilmesine neden oldu. Sabah saatlerinde Penteli Çocuk Hastanesi ve 414. Askeri Hastanesi’nin tahliye edilmesinin ardından, Amalia Fleming Hastanesi de boşaltıldı.

Yunanistan'da rekor sıcaklık ve yangınlar

1960’tan beri kaydedilen en sıcak haziran ve temmuz ayının yaşandığı Yunanistan'da, yetkililer şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan yangınlarda çok sayıda evin kül olduğunu duyurdu. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, "20 saattir dramatik koşullar altında mücadele ettiğimiz olağanüstü tehlikeli bir yangınla karşı karşıyayız" dedi.

Tahliye çağrıları

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, ekiplerin zor şartlar altında çalıştığını belirterek vatandaşların tahliye kararlarına uymaları gerektiğini vurguladı. Tahliye emirlerine uymayan bazı kişilerin evlerinde mahsur kaldığını söyleyen Vathrakoyannis, "İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları sırasında hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşların tahliye emirlerine uyması gerekir" dedi.

Şu ana kadar 2 itfaiyeci ve 13 vatandaş hafif yaralanırken, Atina Tabipler Birliği, yangın bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlıkları olan bireyleri, yaşlıları, hamile kadınları, küçük çocukları ve solunum ile kalp problemleri yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Avrupa'dan destek ve yangın söndürme çalışmaları

Yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa, İtalya ve Çekya'dan ekiplerin Yunanistan'a geleceği bildirildi. Yangına şu anda 500’den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopter müdahale ediyor. Polis ve itfaiye ekipleri, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olduğunu belirtti.

2023 yılında Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralanmıştı.