﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Atkuyruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Atkuyruğu bitkisi diğer ismiyle zemberek otunun kanlı idara iyi geldiğinin altı çizildi.

İDRARDAN KAN GELMESİ (HEMATÜRİ) NEDİR?

İdrardan kan gelmesi ya da hematüri, idrar içerisine kırmızı kan hücrelerinin sızması durumudur. Normalde idrarda kırmızı kan hücresi (alyuvar) bulunmaması gerekir. Mikroskop altında incelenen idrar örneğinde belirli bir sayının üzerinde kırmızı kan hücresi varlığı mikroskopik hematüriyi işaret eder. Makroskopik hematüride ise idrardaki kan gözle görülebilir haldedir. Yani çok sayıda kırmızı kan hücresinin idrara geçişi söz konusudur.

İdrarda kan görülmesi pek çok farklı nedene bağlı oluşabilecek bir sağlık sorunudur. Bazı durumlarda idrarda kan görülmesi geçici ve görece basit bir duruma bağlı oluşabilir. Ancak bazen de kanlı idrar ciddi bir sağlık problemine işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla idrarda kan görülmesi durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekir.

İdrar kanaması durumunda idrarın rengi pembe, kırmızı veya kola renginde olabilir. İdrarda kanama az miktarda olsa bile, bu kan idrarın rengini değiştirmek için genellikle yeterlidir. Ancak oldukça küçük boyuttaki kanamalar idrarın rengini değiştirmeyebilir. Bu hastalardaki kanama sadece idrar tahlili ile tespit edilebilir. Sonuç olarak hastalarda her zaman hematüri belirtileri ortaya çıkmayabilir, idrardaki kan laboratuvar testleri sayesinde fark edilebilir.

İdrardan kan gelmesi ya da bir diğer adıyla hematüri farklı belirtiler ile birlikte görülebilir. Örneğin böbrek taşı düşüren bir hastada hematüriye ek olarak yan ağrısı, mide bulantısı gibi semptomlar olabilir.

ATKUYRUĞU OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır kalp veya böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemlere karşı kullanılmadan önce doktor onayı alınmalıdır.

ATKUYRUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

At Kuyruğu bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır.