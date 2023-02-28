Atkuyruğu bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Atkuyruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Atkuyruğu bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ATKUYRUĞU BİTKİSİ NEDİR?

Atkuyruğugillerden; kök sapı ömürlü olan, nemli yerlerde yeti en bir bitkidir.

ATKUYRUĞU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-İdrar tutukluğunu giderir. İdrarı artırır.

-Böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur.

-İdrar torbasındaki iltihabı giderir.

-Kan idrarını keser.

-Albümin miktarını düşürür.

-Zatülcenp ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

-Nikris ve romatizmanın şikâyetlerini giderir.

-Tavsiye edilen miktardan fazla kullanılmamalıdır.

ATKUYRUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

At Kuyruğu Bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır.

ATKUYRUĞU OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır kalp veya böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemlere karşı kullanılmadan önce doktor onayı alınmalıdır.



