İşte bebek öksürüğüne karşı bitkisel çözümler

Bebeklerde kuru öksürük gece öksürüğü ya da hırıltılı öksürük gibi farklı öksürük çeşitleri görülebilir. Bunun için pek çok ebeveyn doğal yönteme başvurur. Doğal tarifler, doktorlar tarafından da önerilen etkili çözümlerdir. Bebek öksürüğüne doğal çözüm arayanlar için şu tarifler en sık kullanılanlardandır:

Karışık Bitki Çayı: 1 yaşından büyük bebekler için öksürüğe karışık çay ile çözüm bulunabilir. Elma kabuğu ile birlikte ıhlamur, 2 karanfil ve tarçın kabuğu kaynatılır. Ilıyınca içine bal eklenir. Üst solunum yolları hastalıklarında virüsleri vücuttan atmaya yardımcı olur.

Pekmez ve Karabiber: 2 tatlı kaşığı dut pekmezine karabiber eklenip karıştırılır. Günde bir kez bebeğe verilir. Bu tarif 1 yaşından büyük bebekler için uygundur. Bu karışım boğazları bakterilerden arındırabilir ve sinüs yollarının açılmasına yardımcı olur.

Pekmez ve Tereyağı: 1 çorba kaşığı pekmez ile 2 çorba kaşığı tereyağı, su ile birlikte kaynatılır. Ilıyınca bebeğe verilebilir. 6 aydan büyük bebekler için uygundur. Öksürüğün şiddetini azaltmaya yardımcı olur.

"1 yaşındaki bebek öksürüğüne ne iyi gelir?" sorusu için yukarıda verilen bitkisel çözümler kullanılabilir. Yalnız bebeğin hassasiyetlerine göre karışımlarda yer alan malzemelere dikkatli bir şekilde bakılmalıdır. Örneğin bebeğin ya da çocuğun alerji durumu göz önünde bulundurulmalıdır ve doğal çözümler de olsa doktora danışılmadan bir şey yapılmamalıdır. 6 aydan küçük bebeklerde öksürük tedavisi için doktora danışılmalıdır.