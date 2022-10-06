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Antoine Griezmann krizi tatlıya bağlandı

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona, Antoine Griezmann'ın satın alma opsiyonundaki tutarın değişmesi için anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:24
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Atletico Madrid ile Barcelona Griezmann krizini çözdü

Antoine Griezmann krizi tatlıya bağlandı
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Atletico Madrid, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan 2 yıllığına kiraladığı Antoine Griezmann'ın bonservisini alıyor.

ESPN'de yer alan haberde, Atletico Madrid ve Barcelona'nın, Fransız oyuncunun 2 yıllık kiralık sözleşmesinin ardından geçerli olacak 40 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin değişmesi için anlaşma sağladığı belirtildi.
Haberde, zorunlu satın alma maddesinin geçerli olacağı ancak tutarın, daha düşük olacağı ifade edildi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Antoine Griezmann, bonservisiyle Atletico Madrid'e dönmüş olacak.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla üçü Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 10 karşılaşmada süre alan Antoine Griezmann, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

NE OLMUŞTU?
Atletico Madrid'in Barcelona'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Antoine Griezmann'ın sözleşmesinde, Fransız oyuncunun iki sezon boyunca oynanacak maçların yüzde 50'sinde en az 45 dakika oynaması halinde devreye girecek 40 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyordu.

ESPN'de yer alan haberde, Atletico Madrid yönetiminin daha düşük bir bonservis bedeli ödemek için takımın teknik direktörü Diego Simeone'ye Griezmann'a daha az süre vermesini söylediği kaydedildi.

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