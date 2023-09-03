Atletico Madrid-Sevilla maçına engel

Editör: Fatma Demirkaya

La Liga’nın 3. Haftasında Atletico Madrid ile Sevilla arasında bugün TSİ 19:30'da oynanacak karşılaşma kötü hava şartları nedeniyle ertelendi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK YAĞIŞ REKORU

İspanya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, ''Devlet meteoroloji kurumu AEMET'in İspanya'nın başkentinde 12'den 18'e kadar kırmızı alarm ilan edildiğini, son yılların en büyük yağış rekorunun kırılacağını ve bu yüzden Atletico Madrid-Sevilla karşılaşmasının ertelendiğini '' ifadelerine yer verildi.

SEVILLA'NIN PUANI BULUNMUYOR

Atletico Madrid 3 haftada topladığı 7 puanla ligde 3. sırada yer alırken Sevilla’nın henüz puanı bulunmuyor.