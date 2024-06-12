Atlı Jandarmalar göreve başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Atlı Jandarmalar göreve başladı

Aydın Kuşadası Dilek Yarımadası'nda Atlı Jandarmalar göreve başladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda Atlı Jandarma Timi göreve başladı.
Atlı Jandarma Timleri, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 06 Haziran 2024-05 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 Binici, 3 At Bakıcısı ve 3 At’tan oluşan 1 Atlı Jandarma Timi Kuşadası ilçesi Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığında geçici süreliğine görevlendirildi. Atlı Jandarma Timi, 06 Haziran 2024 günü vatandaşların güvenliği için Dilek Yarımadasındaki Milli Park’ta devriye faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

aw225954-01.jpg

aw225954-02.jpg

aw225954-03.jpg

Son Haberler
Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor Ekonomi
Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı Gündem
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı
Türkiye'nin başı kel mi Spor
Türkiye'nin başı kel mi
Zeynep Bastık ve arkadaşlarından büyüleyen sokak dansı Magazin
Zeynep Bastık ve arkadaşlarından büyüleyen sokak dansı
13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın Gündem
13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın
MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’ Gündem
MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı