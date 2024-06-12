Atlı Jandarmalar göreve başladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Atlı Jandarma Timleri, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 06 Haziran 2024-05 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 Binici, 3 At Bakıcısı ve 3 At’tan oluşan 1 Atlı Jandarma Timi Kuşadası ilçesi Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığında geçici süreliğine görevlendirildi. Atlı Jandarma Timi, 06 Haziran 2024 günü vatandaşların güvenliği için Dilek Yarımadasındaki Milli Park’ta devriye faaliyetlerine başladığı öğrenildi.