Atma Hamit Efendi hepimiz din kardeşiyiz

Futbol Federasyonu milli takım sorumlusu Hamit Altıntop'un Portekiz yenilgisi sonrası söylediklerini defalarca okudum.

Diyor ki; "Biz buraya seçildik, geldik."

Hamit efendi ya bizi aptal sanıyor, ya da kendisini çok akıllı.

Federasyon seçimlerinin nasıl yapıldığını bu ülkede bilmeyen var mı?

Federasyonda yıllardır "seçim" yapılmıyor, "seçin" yapılıyor.

İşaret edilene oy vermeyen de cezalandırılıyor.

Ben futbolumuzu iş insanlarının değil, Hamit gibi futboldan gelenlerin yönetmesinden yanayım.

Ama bir şartla.

Liyakatle.

Siyasetle değil.

Hamit Altıntop'un, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimiyeti olmasa, siyasilerle el ele kol kola girmese onu oraya seçtirirler miydi?

Asla.

Onlar Hamit'in isminden, Hamit onların gücünden yararlanıp geldi bu makama.

Üç dört yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili kürsüden bağıra bağıra şunları söylemişti.

"Hamit Altıntop AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programlarında sıkça boy gösteren bir isim."

Hamit'ten tek laf çıkmadı.

Yalanlamadı.

Yalanlayamaz.

Yalanlarsa boy boy fotoğrafı saçılır ortaya.

Hamit Altıntop futbolumuza siyaseti sokanlardan biridir.

Demiş ki, "Hikayenin sonu çok önemli. Herkesten ricam, tek yürek olalım. Güzel ülkemizi en iyi şekilde birlikte temsil edelim."

Türk halkı zaten tek yürek.

O yürek her maçta kıpır kıpır atıyor.

Aslında Hamit'in burada spor yorumcularına mesaj gönderiyor.

Bizi eleştirmeyin demek istiyor.

Yok öyle yağma.

Milli takım kimsenin babasının çiftliği değil.

Hepimizin takımı.

Ay yıldız 85 milyonun baş tacı.

Yanlış yönetiliyorsa, hata yapılıyorsa elbette eleştirilecek.

Mesela Hamit Stefan Kuntz'u başımıza bela edip, milli takıma sefilleri oynatan isimdir.

Bu ülkenin binlerce eurosunu başarısız bir hocaya tazminat olarak ödeten adamdır.

O dönem de "birlik olalım" demişti.

Mesela Hamit, "Montella Samet Akaydın'ın kadroda çıkaracaktı ama Altıntop müdahale etti" iddialarını yalanlamıyor.

Mesela Hamit, Ahmet Çakar'ın "Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi siz menajerlerin oyuncağı olmuşsunuz!" suçlamasına gıkını çıkaramıyor.

Niye acaba?

"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" derler.

Ondan mı?

Mesela, Hamit Portekiz maçı öncesi bizim çocukları bırakıp soluğu Ronaldo ve Pepe'nin yanında aldı, rakibe başarılar diledi.

Tamam eski takım arkadaşları ama onlar Hamit'in yanına gelmedi.

Hamit fanatik hayranları gibi onların yanına gitti.

Maç Türkiye'de oynansa anlarım.

Ev sahipliğini yapardı.

Ama maç Almanya'da.

Bu yaptığı elbette eleştirilecek.

O yüzden "Atma Hamit Efendi, hepimiz milli takım kardeşiyiz."