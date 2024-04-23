ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

Bursa’nın Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir vatandaş, ATM'den hesabına para yatırdı. Paranın yattığını zanneden vatandaş, ATM’nin önünde beklemeden gitti.

O esnada bekleyen Harun Bacak ise işlem yapmak için ATM'ye yöneldiğinde para yatırma- çekme haznesinde para olduğunu gördü. Parayı unutan vatandaşı bir süre arayıp bulamayan Bacak, durumu polis ekiplerine bildiridi. Bacak, olay yerine gelen polis ekiplerine 1000 TL'yi teslim etti. Ekipler, Bacak'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Bacak, "Ben sırada beklerken vatandaş parasını yatırdı ve çekti gitti. Banka almadı herhalde geri iade etti. Döndüğümde kendisi yoktu. Parayı gelen polis ekiplerine teslim ettim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.