ATM’lerde bu şifrelere yasak geliyor. Banka ve kredi kartı kullananlar dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ATM kullanıcılarının güvenliğini yükseltmek için önemli bir adım atıyor. Tahmin edilmesi basit şifreler, yakın zamanda ATM'lerde kullanılamayacak. Bu kararın yürürlüğe girmesiyle beraber, doğum tarihleri, il plaka kodları ve futbol takımlarının kuruluş tarihleri gibi basit şifreler vatandaşlar tarafından ATM’lerde kullanılamayacak.

BASİT ŞİFRELER KULLANILAMAYACAK

Yapılan açıklama sonrası şifreleri tahmin edilmesi zor hale getirmek amacıyla bu yeni düzenleme uygulamaya koyulacak. BDDK, bu adımla bankacılık güvenliği konusunda ciddi bir iyileşme hedefliyor. Özellikle milyonlarca ATM kullanıcısı, belirlenen yasaklı şifrelerden birini kullanıyorsa, şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak.

BASİT ŞİFRE KULLANANLAR ŞİFRELERİNİ YENİLEMEK ZORUNDA KALACAK

BDDK, bankalar aracılığıyla müşterilere yönelik bir bilgilendirme sürecini başlatmış olacak. Bankalar, müşterilerine daha güvenli şifre oluşturmaları konusunda rehberlik edecek. Öte yandan tahmin edilmesi basit şifre kullananlar, ATM'den işlem yaparken zorunlu olarak şifrelerini değiştirmek zorunda kalacaklar. Yeni düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

GÜVENLİK KAYGISI ÖN PLANA ÇIKIYOR

BDDK yetkilileri, bu düzenlemenin temel amacının, müşteri bilgilerinin daha güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak olduğuna dikkat çekti. Özellikle son yıllarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının artmasıyla beraber, banka müşterilerinin güvenliğini artırmaya yönelik adımların önem kazandığı belirtildi.