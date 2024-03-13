ATM'lerde yeni dönem resmen başladı. Giden parasını alamayacak

Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerde yeni dönem resmen başladı. Giden parasını alamayacak
Bankalar asgari ücrete gelen zamla birlikte ATM’den para çekme limitini 5000 TL’den 10.000 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu. Ancak bazı bankalar bu karara rağmen müşterilerini mağdur etmeye devam ediyor.

2024'e girişle birlikte, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam gelirken birçok banka yapılan zam sonrası ATM’lerden çekilebilen para limitinde artışa gitti.

Ancak bazı bankalar ATM para çekim limitlerinde beklenen artışı uygulamayarak milyonlarca müşterisini mağdur etmeye devam ediyor.

Bankalar, 2,500 lira olan günlük para çekme limitini geçen yıl 5,000 liraya yükseltmişti, fakat enflasyonun etkisiyle yeni bir artış kaçınılmaz hale geldi.

2024 yılı sonrası artan enflasyon ve ekonomik kriz asgari ücretli ve emekli vatandaşlara zam olarak yansıdı. hem kamu hem de özel bankalar, yapılan zamla birlikte tek tek para çekme limitlerini artırdılar ve yeni limit 10,000 lira olarak belirlendi.

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“BAZI BANKALAR ATM’DEN PARA ÇEKME LİMİTİNİ 7,500 TL’DE TUTMAYA ÇALIŞIYOR”

Fakat, bazı bankalar yeterli para çekişini önlemek ve caydırıcı bir etki yaratmak için para çekme limitini 7,500 lira olarak tutmayı tercih etti.

Bu limitin üzerinde çekim yapılması halinde bankalar, müşterilerden yüksek komisyon ücretleri kesmeye başladı. Milyonlarca banka müşterisi ise 7,500 liranın yetersiz olduğunu düşünerek duruma tepki gösteriyor.

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NAKİT ÇEKİME SINIRLAMA GETİRİLDİ

Aynı zamanda birçok banka, şube içinde oluşabilecek yoğun kuyrukları önlemek amacıyla gişe işlemlerinde nakit çekmeye sınırlama getirdi.

10,000 lira ve altı işlemler için müşteriler yalnızca ATM'leri kullanmaya yönlendirilirken, bu miktarın üzerindeki işlemler için gişe hizmeti sunuluyor.

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ATM'lerde yeni dönem resmen başladı
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