ATM'lerdeki bu oyuna dikkat edin. Dolandırıcılıkta çığır açtılar

Dolandırıcılar ve sahtekarlar her geçen gün yeni yollar keşfediyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir bankanın ATM'sinden para çeken vatandaşlar, ATM'nin verdiği paranın ortadan ikiye kesilip bant ile yapıştırıldığını görmesi üzerine şüphelenerek parayı inceledi.

ATM'nin verdiği paranın bir tarafının sahte bir tarafının gerçek olduğunu fark eden vatandaşlar şoke oldu.

Daha sonra sahte parayı almak istemeyen vatandaşlar, parayı ATM'ye geri yatırmayı denediler.

ATM'nin sahte parayı kabul ettiği gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

ATM'lerdeki sahte para oyununa karşı uyarıda bulunan vatandaşlar, "ATM'den çektiğiniz paraları kontrol edin" dedi. İzleyenlerin şoke olduğu yeni dolandırıcılık yolu böyle gözler önüne serildi.

Sosyal medyada kullanıcılar şaşırdıklarını ifade ederken, bir kullanıcı ise, 'Sahte paranın maliyeti 100 lira olmuş' diyerek yorumda bulundu.

Yorumu gören başka sosyal medya kullanıcıları ise, yapılan dolandırıcılığın mantıksız olduğunu diğer yarsının kullanılamayacağını ifade etti. Görüntüler altında bu sefer kullanıcılar, mantıksızlık tartışmasına girdi.

Dolandırıcılık anları ise sosyal medyada gündem oldu.