İzmir'de dolandırıcılık iddiası! 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar toplamışlar

Kaynak: AA
İzmir'de dolandırıcılık iddiası! 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar toplamışlar
İzmir’de, borsa ve kripto para piyasalarında kar elde edeceklerini ve bir dron fabrikası kuracaklarını vaat ederek birçok kişiyi aldatmakla suçlanan 30 kişiden 20’si gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları iddia edildi.

Bu operasyon, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

30 kişi, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanları da dahil olmak üzere, 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan holding binası, Harmandalı Mahallesi’ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde arama yaptı.

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Holding binası yaklaşık bir hafta önce boşaltılmış ve binanın girişine kiralık ilanı asılmıştı. Operasyon sırasında 20 şüpheli gözaltına alındı ve holdingin sahibi S.O. ve eşi S.O. dahil olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin, borsa yatırımları ve token satışları ile kripto para piyasalarında para kazanacaklarını ve bir dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vaat ettikleri, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları iddia ediliyor.

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