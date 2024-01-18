ATM’lerin elektrik tüketimi yok artık dedirtti. Dört ili geride bıraktı

ParaMedyada yer alan bilgilere göre, Türkiye’de 52 bin 682’yi bulan ATM’lerin elektrik tüketimi açıklandı.

Ekosfer Derneği’nin açıkladığı verilere göre, günde ortalama 12 kilovatsaat elektrik tüketen ATM’lerin ülke çapındaki yıllık tüketimi 230 milyon kilovatsaati geçiyor

Dolayısıyla Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli’de ATM’lerin yıllık tüketim miktarı her birinin yıllık tüketiminden fazla olduğu anlaşıldı.

ATM’lerin elektrik kullanım miktarı Türkiye’nin en çok elektrik tüketen kentlerinden Antalya’nın tüketiminin de 40’ta birine denk geliyor.

Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, “Mesele sadece elektrik tüketimi de değil. Bu cihazların neredeyse hepsi ithal, her bir ATM’de alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi bakım-onarım isteyen birçok parça var. Para ekleme ve alma için düzenli bir şekilde ziyaret edilmeleri gerekiyor, bu da yakıt israfı demek. Biz bu çalışmada sadece makinelerin ne kadar elektrik tükettiğini hesapladık. Çevreye ve ekonomiye etkileri elektrik faturasıyla sınırlı değil” açıklamasını yaptı.

İllerin faturalandırılmış elektrik tüketimi için EPDK’nin Elektrik Piyasası 2022 Yılı Piyasa Gelişim Raporu’nu baz alındı.

Türkiye’deki ATM’lerin bir yıllık tüketim miktarı 230.747.160 kWh.

Iğdır’ın yıllık elektrik tüketimi 219.021.460 kWh.

Tunceli’nin yıllık elektrik tüketimi 131.703.370 kWh.

Ardahan’ın yıllık elektrik tüketimi 130.660.930 kWh.

Bayburt’un yıllık elektrik tüketimi 107.076.680 kWh.