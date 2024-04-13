ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi

Kaynak: İHA
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi
Esenyurt'ta bir ATM'den para çekmek isteyen birçok vatandaşa sahte para verilmesi olayı gündeme geldi.

Yaşanan bu durum, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ATM'de gerçekleşti. Kazım Yılmaz isimli bir vatandaş, para çektikten sonra aldığı 100 TL'lik banknotların sahte olduğunu fark etti. Bu durumu fark eden diğer vatandaşlar da hemen ATM'ye gelerek çektikleri paraları geri yatırdılar.

Daha önce de aynı bölgedeki ATM'lerden sahte para verildiği iddiaları ortaya atıldı ve bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

Kazım Yılmaz, yaşadığı durumu şu şekilde anlattı: "ATM'den para çektikten sonra aldığımız 100 TL'lik banknotların sahte olduğunu fark ettik. O sırada başka bir vatandaş da aynı durumu yaşayarak geldi ve sahte para verildiğini söyledi. Bizler de aldığımız paraları geri yatırdık. Ancak kısa bir süre sonra bir başka kişi daha, elinde bir tomar sahte para ile geldi. Bu durumu gördükten sonra diğer gelen vatandaşları uyardık. Bu olayların önüne geçilmesi için yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor."

Bu tür durumların sık sık yaşanması nedeniyle vatandaşlar endişe ve tedirginlik içerisinde ATM'leri kullanmaya devam ediyor.

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