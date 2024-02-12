Attan inip eşeğe binmek deyimi ne anlama geliyor?

Attan inip eşeğe binmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin bulunduğu dereceden, mevkiden, önemli görevden daha aşağı bir yere inmesi veya alınması anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Güzel ve iyi bir yerden, kötü bir yere geçmek, kalitesiz bir yere geçmek anlamlarında da kullanılır.

ATTAN İNİP EŞEĞE BİNMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu arabayı alınca kendimi attan inip eşeğe binmiş gibi hissetim"

"Güzelim işten çıkıp girdiği yere bak, bu çocuk her işinde böyle attan inip eşeğe biniyor."