Austria Wien-Galatasaray maçındaki Okan Buruk detayını Sedat Kaya açıkladı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Ne Hull City, ne Kisvarda, Avustria Wien Galatasaray'ın sezon öncesi en ciddi hazırlık maçıydı.

Skorda üstünlük sağlayamadı ama sahada rakibinden kat kat iyiydi.

Yerli futbolculardan ağırlıklı bir kadroyla maça başlayan Sarı Kırmızılar sezon için olumlu mesajlar verdi.

Özellikle kanatları iyi çalıştı.

Kerem ,Yunus ve Barış Alper'in hazırlık dönemini iyi geçirdikleri belli oluyor.

Hücumda etkiliydiler.

İlk 45'te rakip kaleye 2'si isabetli 10 şut bu etkinin sonucuydu.

Yüzde 82'lik isabetli şut istatiği de olumlu futbolun göstergesiydi.

Sacha Boey şimdiden formayı garantilemiş görünüyor. Kisvarda maçında olduğu gibi sahada kaldığı sürece çok olumlu işler yaptı.

Okan Buruk'un ikinci yarıya değişiklik yapmadan başlamasının nedenini merak ettim doğrusu.

Kenarda bekleyenlerin kendilerini göstermek için daha uzun süre şans bulması gerekmez miydi?

Mertens ile Morutan'ı 60'da, Kaan, Emin, Hamza ve Dubois'i 70'de oyuna aldı.

Mertens ve Dubois'in kalitesi biliyor ama diğerlerin işi zor.

Hele hele Morutan'ın bu haliyle, bu kadroda formayı giyebilmesi imkansız gibi.

Kiralayacak takım aradıklarını sanıyorum.

Merak edilen yeni transfer Angelino'nun oynayıp oynamayacağıydı.

Okan Buruk sanıyorum henüz hazır bulmadığı için oynatmadı.

1-1 biten maçta Barış Alper'in golü görülmeye değerdi.

Sonuçta Galatasaray'ın sezona iyi hazırlandığı belli.

İcardi ve Rashica'nın kadroya katılmasıyla kaldığı yerden devam edeceğe benziyor.