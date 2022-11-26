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Av içi çıktığı dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Trabzon'dan, Erzurum'un Oltu ilçesine av için gelen bir şahıs, çıktığı dağda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 21:13
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Av içi çıktığı dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Av içi çıktığı dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Trabzon'dan av için Erzurum'un Oltu ilçesine gelen kişi, çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü.

Trabzon'dan av için gelen 6 kişi, Oltu ilçesine bağlı Damarlı Taş köyü yakınlarında bulunan dağa çıktı.

Burada Akçaabat nüfusuna kayıtlı İskender Kolaylı'nın fenalaştığını gören arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, Kolaylı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulunduğu yerden jandarma ekiplerince indirilen Kolaylı'nın cesedi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tansiyon hastası olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Kolaylı'nın cenazesi, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek cenaze, işlemlerinin ardından Trabzon'a gönderilecek.

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