Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak tahliye edildi

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tahliye edildi. Toprak, 16 aydır tutukluydu.

Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak tahliye edildi

Eski Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi’nden tahliye edildi.

Toprak Benli, 16 aydır tutuklu bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

01 Nisan 2022'de İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 27 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Handan Toprak Benli ve belediye personellerinin de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Benli, "Evladıma bırakacağım tek mirasım temiz olan öz geçmişimdir. Ben belediye başkanlığının ve kendi belediye başkanlığımda da ihale süreçleri ile ilgili olan yapılmak istenen soruşturmalar İçişleri Bakanlığından geri dönmüş ve soruşturma izni verilmemiştir. Çünkü belediyeler İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardır. İhale konusundaki işleyiş şöyle olmaktadır. Belediyeler bir yıl önceden bütçesini hazırlar, müdürlük dağılımı da belediye meclisine sunulur. Oradan onaylandıktan sonra, müdürlükler bir yıllık faaliyetini yapar ve yılın sonunda da faaliyet raporlarında gerçekleştirdikleri işleri detayıyla metrajına kadar raporlayarak sunar. Belediye meclisinde onaya sunulur. Kitap halinde basına faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. Bir harcamanın yapılıp da gerçekleşmemesi olamaz. Çünkü bütçesi ve harcaması bellidir. Yapılan işin bütün bilgi ve belgelerini meclise sunmak zorundadır" demişti.

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