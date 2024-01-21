Avcılar'da 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Kaynak: DHA
Avcılar'da 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü
İstanbul Avcılar’da inşaat alanının yanında bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Ambarlı Mahallesi’nde saat 21.00 sularında gerçekleşen olayda, temel kazısı yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binanın istinat duvarı, yağışlı havanın da etkisiyle çöktü. Duvar çökerken temel kazısında beton dökümünde çalışan işçiler, son anda kurtuldu.

Gelen ihbar üzerine Avcılar Belediyesi’ne bağlı ekipleri olay yerine geldi ve çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

ek-bilgi-ve-goruntulerle-avcilarda-4-katli-binanin-istinat-duvari-coktu-1861-dhaphoto2.jpg

Müteahhit firma yetkilileri, istinat duvarının ağırlığa dayanamadığını ve yağan yağmurun da etkisiyle çöktüğünü belirtti. Gereken çalışmanın yapılacağını ileten firma yetkilileri, çöken duvarın yer aldığı alana perde duvar örüleceğini ifade etti. İnşaat temeline blok şeklinde düşen duvarın, kaldırma çalışmalarına başlanacağı da belirtildi.

ek-bilgi-ve-goruntulerle-avcilarda-4-katli-binanin-istinat-duvari-coktu-1861-dhaphoto3.jpg

ek-bilgi-ve-goruntulerle-avcilarda-4-katli-binanin-istinat-duvari-coktu-1861-dhaphoto4.jpg

ek-bilgi-ve-goruntulerle-avcilarda-4-katli-binanin-istinat-duvari-coktu-1861-dhaphoto5.jpg

ek-bilgi-ve-goruntulerle-avcilarda-4-katli-binanin-istinat-duvari-coktu-1861-dhaphoto6.jpg

ek-bilgi-ve-goruntulerle-avcilarda-4-katli-binanin-istinat-duvari-coktu-1861-dhaphoto7.jpg

ek-bilgi-ve-goruntulerle-avcilarda-4-katli-binanin-istinat-duvari-coktu-1861-dhaphoto8.jpg

Son Haberler
Spor İstanbul'dan karnesini getiren çocuklara ister suda ister buzda kayma fırsatı Spor
Spor İstanbul'dan karnesini getiren çocuklara ister suda ister buzda kayma fırsatı
Çorlu’da çöp kamyonu alev topuna döndü Gündem
Çorlu’da çöp kamyonu alev topuna döndü
Fenerbahçe Galatasray'ın eski yıldızını transfer ediyor Spor
Fenerbahçe Galatasray'ın eski yıldızını transfer ediyor
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayrak asıldı Yaşam
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayrak asıldı
Hakan Fidan New York'a gidiyor Gündem
Hakan Fidan New York'a gidiyor
Gaziantep’te otomobil takla attı 4 kişi yaralandı Gündem
Gaziantep’te otomobil takla attı 4 kişi yaralandı