Avcılar'da 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Ambarlı Mahallesi’nde saat 21.00 sularında gerçekleşen olayda, temel kazısı yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binanın istinat duvarı, yağışlı havanın da etkisiyle çöktü. Duvar çökerken temel kazısında beton dökümünde çalışan işçiler, son anda kurtuldu.

Gelen ihbar üzerine Avcılar Belediyesi’ne bağlı ekipleri olay yerine geldi ve çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Müteahhit firma yetkilileri, istinat duvarının ağırlığa dayanamadığını ve yağan yağmurun da etkisiyle çöktüğünü belirtti. Gereken çalışmanın yapılacağını ileten firma yetkilileri, çöken duvarın yer aldığı alana perde duvar örüleceğini ifade etti. İnşaat temeline blok şeklinde düşen duvarın, kaldırma çalışmalarına başlanacağı da belirtildi.