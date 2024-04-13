Avcılar'da 6 Filistinli evine girdikleri Iraklı'nın ellerini ve ayaklarını bağlayıp parasını ve köpeğini çaldı

Kaynak: DHA
Avcılar'da 6 Filistinli evine girdikleri Iraklı'nın ellerini ve ayaklarını bağlayıp parasını ve köpeğini çaldı
Avcılar’da evine girdikleri Iraklı adamın ellerini ve ayaklarını bağlayıp parasını ve köpeğini çalan 6 Filistinli yakalandı. 6 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde hırsızlık olayı meydana geldi.

İddiaya göre, Irak uyruklu Alı Hameed'in evine gelen 5 Filistinli, ev sahibini ellerini ve ayaklarını bağlarken, 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini alıp evden koşarak uzaklaştı.

Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ellerini çözen Iraklı Alı Hameed, polise haber verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Iraklı adamın şikayeti sonrası çalışma başlattı.

2 GÜN BOYUNCA İZLEYİP YAKALADILAR

2 gün boyunca çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ambarlı Mahallesi'nde bir sokakta binaya girdiklerini tespit ederek eve operasyon yaptı. Operasyonda, S.A., M.A., A.A., H.A., N.E.G ile A.G. gözaltına alınırken şüphelilerin evden çaldıkları kartlar, belgeler ve köpeğin yanı sıra çok sayıda hap şeklinde uyuşturucu ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüphelilerin evden koşarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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