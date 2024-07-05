Avcılar'da E5 karayolu trafiğe kapatıldı

Kaynak: İHA
Avcılar'da E5 karayolu trafiğe kapatıldı

Avcılar’da etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza sonrası E5 karayolu trafiğe kapatıldı

Saat 13.30 sıralarında Avcılar’da meydana gelen olayda, 01 AKK 815 plakalı bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası bariyerlere çaptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra zor durabildi. Kazanın ardından E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, araç sürücülerini yan yola yönlendirdi. Bölgede kazanın ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

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Ekiplerin TIR'ı kurtarma çalışmaları sürerken, kaza sebebiyle yolda kalan TIR ve bölgede oluşan trafik havadan görüntülendi.

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