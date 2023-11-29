Avcılar'da istinat duvarı çöktü

Duvarın çökmesiyle sokağa fırlayan bir vatandaş, belediyeye başvurduklarını ancak işlem yapılmadığını söyledi.

Gürültü ile çöktü

Olay, saat 21.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi’ndeki Üner Sokak’ta meydana geldi. İki bina arasındaki istinat duvarı, kuvvetli yağışın ardından gürültü ile çöktü. Duvar 6 katlı binanın en alt katındaki boşluğa yıkılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölge şerit çekilerek kapatıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkılan istinat duvarının olduğu alan ekipler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, incelemeler devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediyeye başvurmuşlardı

Duvarın çökmesiyle sokağa fırlayan Gökhan Enis, “Deprem gibi bir ses duyduk. Odadaydık hemen dışarı çıktık. Daha önce esnemişti. Belediyeye başvurmuştuk. Gelip bakmışlardı. Ancak, herhangi bir işlem yapmadılar. Çok şükür herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok” dedi.