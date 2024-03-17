Avcılar’da ‘izole hasta’ paniği: Sağlık görevlileri özel kıyafet giydi, acil servis boşaltıldı

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde yer alan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne dün saat 19.30’da kimyasal ilaçlama yaptıkları sırada yüzleri kızaran ve zehirlenme belirtileri gösteren 2 işçi getirildi.

Acil serviste işçilerin işlemleri yapıldığı esnada, serviste bulunan diğer bazı hastalarında da yüz ve gözlerinde kızarıklıklar görüldü.

Durum üzerine acil serviste görev yapan doktorlara haber verildi. Muayene için hastaneye gelen hasta ve yakınları da kısa süre içinde tahliye edildi.

İşçiler ve ile işçilerden etkilenenler 'izole hasta' olarak karantina odasına alındı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ ÖZEL KORUYUCU KIYAFET GİYDİ



Acil serviste görevlilerce havalandırma ve temizlik çalışmaları yapılırken, kimyasal ilaçlardan zehirlenenler ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastaları sevk edecek ambulanslarda görevlendirilen sağlık çalışanları özel koruyucu kıyafetler giydi.

Nakil işlemleri esnasında hastanenin bahçesine sivil araç girişi tamamen durduruldu.

"TEDBİR AMAÇLI DIŞARI ÇIKARDIKLARINI SÖYLEDİLER"

Diş tedavisi için hastaneye gelen Bekir Gök, “Hastaneye geldim. Kayıt almadıklarını söylediler. Nedenini sordum, zehirlenen kişiler olduğunu belirterek içeridekileri çıkarmaya başladılar. Güvenlikçilere sordum, tarım ilacından zehirlenenler içeride bekledikleri için yanlarında bulunanları doktorlar tedbir amacıyla dışarı çıkarttıkları söylediler. Şu anda muayene yapmıyorlar. Acilde şu anda hiçbir hizmet yok" ifadelerini kullandı.