Avcılar'da kebapçıda yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Avcılar'da kebapçıda yangın
Avcılar'da 4 katlı bir apartmanda bulunan kebapçının bacasında yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Avcılar'da, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'ndeki dört katlı bir binanın girişinde bulunan kebapçının bacasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, iş yeri çalışanları tarafından fark edilerek itfaiyeye bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının dumanlarını gören çalışanlar hemen kendilerini dışarı attı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, mahalleyi kaplayan yoğun dumanlara müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, kebapçıda maddi hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirtti.

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