Avcılar'da önündeki kaldırım çöken binaya oturma izni verildi

Kaynak: DHA
Avcılar'da önündeki kaldırım çöken binaya oturma izni verildi
İstanbul’un Avcılar ilçesinde kaldırım ve giriş bölümündeki merdivenleri çöken binanın yapılan incelemeler sonrası taşıyıcı kolonları sağlam çıktı, binaya oturulabilir izni verildi.

Avcılar’ın Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önünde bulunan kaldırım ve binanın merdivenleri büyük bir gürültü ile çöktü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sokak trafiğe kapatıldı.

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Yapılan incelemeden sonra bina sakinleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Avcılar Belediyesi ekipleri yaptıkları inceleme sonrası binanın taşıyıcı kolonlarında herhangi bir hasar olmadığı ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde binada oturan vatandaşlara evlerine dönme izni verildi. Belediye ekipleri çöken kaldırımın olduğu bölümü yeniden düzenleme çalışması başlattı.

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