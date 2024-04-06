Avcılar'da tanımlanamayan bir cisim uçtu. Bir anda gökyüzünde belirdi. Görenler 'uzaylı istilası mı başladı?' diye panikledi

Kaynak: Haber Merkezi
Avcılar'da tanımlanamayan bir cisim uçtu. Bir anda gökyüzünde belirdi. Görenler 'uzaylı istilası mı başladı?' diye panikledi
İstanbul’un Avcılar ilçesinde tanımsız uçan bir cisim görüntülendi. Bir anda gökyüzünde beliren cisim görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde havada tanımsız uçan bir cisim görüntülendi. Cismin dönerek kendi etrafında uçtuğu görülürken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan o video görenleri ikiye böldü. Kimi bu görüntülenen cismin uzaylı istilası olabileceğini düşünürken kimi de uçan balon olarak yorumladı.

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“ALPER GEZERAVCI DEĞİL Mİ O? BU ARA İSTANBUL’DA ÇOK DOLAŞTI”

Sosyal medya platformu X’de paylaşılan videonun altına gelen yorumlar ise okuyanları kırdı geçirdi. Bir vatandaş uçan cismi Alper Gezeravcı’ya benzeterek, “Alper Gezeravcı değil mi o? Bu ara İstanbul’da çok dolaştı” dedi.

Başka bir vatandaş ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na esprili bir dille gönderme yaparak, “Malum haber : Ekrem İmamoğlu paraşütle tatile çıktı” dedi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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