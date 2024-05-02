Elektronik sigara içenlere ‘geçmiş olsun’

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, elektronik sigara kullanımının gençler üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında, daha az sıklıkta kullanıcılarla kıyaslandığında %30 oranında daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulundu.

1607 GENÇ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILDI

Araştırmacılar, 13 ila 17 yaş aralığındaki 1607 genç üzerinde yürüttükleri çalışmada, elektronik sigara kullanım sıklığı ile kandaki toksik metal seviyeleri arasında bir bağlantı olup olmadığını inceledi.

Elde edilen bulgular, ‘nadiren’ kullanım bildiren gençlere kıyasla, ‘aralıklı’ kullanım bildiren gençlerde kurşun seviyesinin %40, ‘sık’ kullanım bildiren gençlerde ise %30 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

TATLI AROMALI İÇENLER DE DAHA ÇOK

İdrar örneklerinde yapılan analizler, sık elektronik sigara kullanan gençlerde, nadiren kullananlara göre uranyum seviyelerinin iki kat fazla olduğunu gösterdi. Özellikle tatlı aromaları tercih eden gençlerin idrarında, mentol veya nane aroması tercih edenlere göre uranyum seviyelerinin %90 daha yüksek olduğu tespit edildi.

BEYİN VE ORGAN GELİŞİMİNİ ENGELLİYOR

Araştırmacılar, ergenlik döneminde elektronik sigara kullanımının, gençlerin beyin ve organ gelişimi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecek metallere maruz kalma riskini artırabileceğini belirtiyor. Gençler arasında yapılan anketlerde, %33’ünün mentol, %50’sinin meyve, %15’inin tatlı ve %2’sinin diğer aromaları tercih ettiği kaydedildi.

Uzmanlar, kurşun ve uranyum gibi ağır metallere maruz kalmanın, gençlerin gelişim dönemlerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu metallerin, davranış bozuklukları, solunum komplikasyonları, kanser ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği vurgulanıyor.