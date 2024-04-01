Avdagiç: Türkiye ekonomik programa odaklanmalı

Kaynak: Haber Merkezi
Avdagiç: Türkiye ekonomik programa odaklanmalı
İstanbul iş dünyasından seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, “İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi.

Avdagiç, Türkiye'nin bir seçimi daha aklıselim ve demokratik bir olgunlukla geride bıraktığını söyledi. Seçim sonuçlarının İstanbul, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileyen Avdagiç, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inandıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Önümüzde dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede, çevresinde çatışma ve savaşların kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz."

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