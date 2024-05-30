AVM işletmecisine hastane önünde pusu

Kanlı saldırı Merkezefendi ilçesi Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Denizli'de bir alışveriş merkezinin işletmeciliğini yapan 28 yaşındaki O.Y., 20 ATS 75 plakalı otomobili ile seyir halindeyken takip edildiğini fark etti. O.Y. aracıyla hastanenin acil servisine giriş yaptı.

Burada aracından inen O.Y.‘nin arkasından gelen bir şahıs, tabanca ile iki el ateş etti. Burada kurşunların hedefi olan O.Y., yere yığılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastane polisi ve bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan saldırgan havaya iki el ateş açılmasına rağmen durmadı.

Saldırgan kendisini otoparkta bekleyen otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silahla yaralanan iş adamı O.Y. ise sağlık ekipleri tarafından acil servise taşınarak tedavi altına alındı. Acil ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kimliği belirlenemeyen saldırgan ve yardım eden şahsın yakalanması için emniyet güçleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.