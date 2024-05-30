AVM işletmecisine hastane önünde pusu

Düzenleme: Kaynak: İHA
AVM işletmecisine hastane önünde pusu

Denizli’de bir alışveriş merkezi işletmecisi hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kendisini bekleyen araçla kaçarken, vurulan iş adamının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kanlı saldırı Merkezefendi ilçesi Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Denizli'de bir alışveriş merkezinin işletmeciliğini yapan 28 yaşındaki O.Y., 20 ATS 75 plakalı otomobili ile seyir halindeyken takip edildiğini fark etti. O.Y. aracıyla hastanenin acil servisine giriş yaptı.

Burada aracından inen O.Y.‘nin arkasından gelen bir şahıs, tabanca ile iki el ateş etti. Burada kurşunların hedefi olan O.Y., yere yığılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastane polisi ve bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan saldırgan havaya iki el ateş açılmasına rağmen durmadı.

Saldırgan kendisini otoparkta bekleyen otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silahla yaralanan iş adamı O.Y. ise sağlık ekipleri tarafından acil servise taşınarak tedavi altına alındı. Acil ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kimliği belirlenemeyen saldırgan ve yardım eden şahsın yakalanması için emniyet güçleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw215657-01.jpg

aw215657-02.jpg

aw215657-03.jpg

aw215657-04.jpg

aw215657-05.jpg

aw215657-06.jpg

aw215657-07.jpg

Son Haberler
İstanbul'un altında 571 yıl sonra yeni tüneller bulundu Gündem
İstanbul'un altında 571 yıl sonra yeni tüneller bulundu
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alacak Başvuru şartları belli oldu Gündem
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alacak Başvuru şartları belli oldu
1 Mayıs iddianamesi tamamlandı. 405 yıl hapis talebi Gündem
1 Mayıs iddianamesi tamamlandı. 405 yıl hapis talebi
Bahar yorgunluğu ve öfkelenmeyle ilgili uzman görüşleri ve öneriler Sağlık
Bahar yorgunluğu ve öfkelenmeyle ilgili uzman görüşleri ve öneriler
TV Yayın akışı 30 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 30 Mayıs Perşembe. Hangi kanalda ne var?
Beyonce zorbalığa uğramış Magazin
Beyonce zorbalığa uğramış
Kimlikle ehliyetini birleştirenler bu detaya dikkat. Ucunda 63 bin TL ceza var Ekonomi
Kimlikle ehliyetini birleştirenler bu detaya dikkat. Ucunda 63 bin TL ceza var