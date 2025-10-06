AVM’ler pazar günü kapatılacak mı? Bakanlıktan dikkat çeken açıklama

Gazeteci Alican Uludağ, Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden yerel esnafın korunması ve kentlerin kimliğini yitirmemesi gerektiğini savunarak AVM’lerin pazar günleri kapatılması talebinde bulundu.

Uludağ, AVM'lerin pazar açık olmasının yerli üretim ve küçük esnafı olumsuz etkilediğini, ithalatı artırdığını söyleyerek devletin bu konuda sert tedbirler alması gerektiğini belirtti.

CİMER’DEN BAŞVURUYA YANIT

Ticaret Bakanlığı'ndan, Uludağ’ın başvurusuna yanıt gecikmedi. AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin yasal çerçevede bulunduğunu ifade ederek, çalışma saatlerinin üst meslek kuruluşları veya valilikler tarafından düzenlenebileceğini belirtti.

Teklifin mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını vurgulandı.

