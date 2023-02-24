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Avrupa, Barcelona için fazla büyük geldi! İspanyollar Barcelona'yı yerden yere vurdu

Barcelona'nın elenmesi sonrası MARCA çok sert bir manşet attı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 01:27
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Avrupa, Barcelona için fazla büyük

Avrupa, Barcelona için fazla büyük geldi! İspanyollar Barcelona'yı yerden yere vurdu
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Manchester United'ın Barcelona'yı elediği maç sonrası İspanyol basınından Katalan temsilcisine çok sert eleştiri geldi.

Ünlü spor gazetesi Marca'nın manşetinde Barcelona yerden yere vuruldu:
Avrupa, Barcelona için fazla büyük.
AVRUPA MACERASI BİTTİ

Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı ve toplamda 4-3'lük skoru elde ederek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

Maçın 18. dakikasında Lewandowski'nin penaltı golüyle ilk yarıyı önde kapatan Barcelona'ya Manchester United'ın cevabı 47'de Fred ile oldu. 73. dakikada Antony Manchester United'ı öne geçirirken İngiliz devi toplamda 4-3'lük skora ulaşmayı başardı.

Bu sonuçla Manchester United son 16 turuna yükselirken La Liga'nın lideri Barcelona ise bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı

 

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