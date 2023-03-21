21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AB’den İran’a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırım listesine genişletme kararı aldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:08
Takip Et

Avrupa Birliği İran'a yaptırımlarını genişletti

AB’den İran’a yeni yaptırımlar
+
Aa
-

AB Konseyi, İran'daki "ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlulara" yönelik yeni kısıtlayıcı önlemler alındığını açıkladı.

Açıklamada, İran'dan 8 kişi ve 1 kurumunun AB yaptırım listesine eklendiği, özellikle işkence ve adil olmayan yargılamalarda idam cezalarından sorumlu yargı mensuplarının hedeflendiği belirtildi.

Yaptırım listesine, kadınlara karşı nefret söyleminde bulunan din adamları, hakimler, İran meclisi üyesi, İran Radyo Televizyon Kurumu yöneticisi ile İran Kültürel Devrim Konseyi'nin dahil edildiğine işaret edilen açıklamada, son kararla İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısının 204'e, kuruluş sayısının 34'e yükseldiği kaydedildi.

Yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı getirildi. Bu kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve mali kaynak sağlanması yasaklandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran, gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını öne sürüyordu. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
4
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
7
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.