Avrupa Birliği’nden Filistin’deki Yahudilere yaptırım gelecek

AB, Batı Şeria’da şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı aldı. Daha önce İsrail destekçi ülkelerin muhalefet ettiği yaptırımlar konusunda ilk kez görüş birliği sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 27 üye ülkenin şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama konusunda uzlaşmaya vardığını bildirdi.

Konunun önceki dışişleri bakanları toplantısının da gündeminde olduğunu ancak oy birliğine varılamadığı için karar alınamadığını belirten Borrell, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olduğu belirlenen kişilerin listesinin oluşturulduğunu söyledi.

Borrell, bu kişilere AB'nin mevcut bireysel yaptırım rejiminin uygulanacağını; bunun AB topraklarına giriş yasağı, AB'deki mal varlıklarının dondurulması veya bunlara el konulmasını içerdiğini anlattı.

Gazetecilerin listedeki isimlere dair soruları üzerine Borrell, "İsimler aklımda değil." dedi.

Borrell, listenin hazır olduğunu ve bundan sonra uygulamaya geçileceğini kaydetti.

BORRELL: TEK ÇÖZÜM, İSRAİL'E SİYASİ BASKI UYGULAMAKTIR

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İrlanda ve İspanya tarafından İsrail-AB Ortaklık Anlaşmasının gözden geçirilmesi talebinin ilk kez görüşüldüğünü aktardı.

Bakanların, Gazze'deki durumu görüşmek adına İsrail ile daha fazla temas halinde olma konusunda mutabık kaldığını kaydeden Borrell, anlaşmanın askıya alınmasına dair karar çıkmadığını, konunun tartışılmaya devam edileceğini söyledi.

Borrell, tarafları dinlemek adına bir sonraki AB dışişleri bakanları toplantısına İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile Filistin'in yeni başbakanı Muhammed Mustafa'nın davet edilebileceğini dile getirdi.

AB'nin İsrail'e baskı yaptığını vurgulayan Borrell, "Bizim tarafımızdan, bu durumun kabul edilemez olduğunu anlamalarını sağlamak için İsrail'e siyasi ve diplomatik baskı yapılıyor. AB'deki tüm siyasi liderlerimiz her zaman bunu söylüyordu ve bugün de bu durumun kabul edilemez olduğu konusunda net bir fikir birliği vardı. Tek çözüm, İsrail'e siyasi baskı uygulamaktır." diye konuştu.