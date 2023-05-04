Avrupa Birliği'nden Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında açıklama

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili delil toplaması için AB’nin ceza yargılaması işbirliği kurumu olan Eurojust bünyesinde kurulan ortak soruşturma ekibinin çalışmalarının yaza kadar sonuç vermesini umuyor.

Avrupa Birliği'nden Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında açıklama

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili delil toplaması için AB’nin ceza yargılaması işbirliği kurumu olan Eurojust bünyesinde kurulan ortak soruşturma ekibinin çalışmalarının yaza kadar sonuç vermesini umuyor.

MAHKEME İÇİN ÜÇ SEÇENEK AÇIKLANDI

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand günlük basın toplantısında, bugün Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaş suçlarının cezasız kalmaması için özel bir mahkemenin kurulması çağrısıyla ilgili bir soruyu yanıtladı.

Wigand, "Üç seçenek var. UCM çerçevesinde bir çözüm, özel bir mahkeme kurmak ya da karma bir mahkeme kurmak. Çekirdek grup içinde tartışmalar devam ediyor." diye konuştu.

ÖZEL MAHKEME KURULMASI HAKKINDA GÖRÜŞÜLÜYOR

AB'nin geçen yılın sonunda bir opsiyon belgesi hazırladığını anımsatan Wigand, bu belgede üye devletlerle ve uluslararası ortaklarla bu tür özel mahkemelerin kurulması konusunda görüşmeler yapılmasının önerildiğini belirtti.

O zamandan bu yana özel bir mahkemenin kurulması için AB üyesi 18 ülke, Avustralya, Kanada, Lihtenştayn, Japonya, ABD ve İngiltere arasında oluşturulan çekirdek grubun birkaç kez bir araya geldiğini söyleyen Wigand, Eurojust bünyesinde kurulan ortak soruşturma ekibinin rolüne değindi.

Wigand, kanıt toplayan ve potansiyel davalar için hazırlık yapan bu ekibin çalışmalarının yaza kadar sonuç vermesini umduklarını söyledi.

Söz konusu ekipte UCM, Ukrayna, Litvanya, Polonya, Estonya, Letonya, Slovakya ve Romanya’dan uzmanlar bulunuyor.

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