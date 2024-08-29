Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Kapanışta, Avrupa'nın genelini kapsayan Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,76 artışla 524,57 puana yükseldi.

Özellikle teknoloji hisseleri, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın çeyrek dönem sonuçlarına odaklanan yatırımcıların etkisiyle, ortalama yüzde 2,15 değer kazanarak güçlü bir performans sergiledi.

Almanya'nın DAX 40 endeksi, yüzde 0,69 artışla 18.912,57 puana çıkarak yeni bir rekor kırdı. Almanya'daki enflasyon rakamlarının ECB'nin faiz indirimi beklentilerini desteklemesi, DAX 40 endeksinin tarihinde ilk kez 18.900 puanın üzerine çıkmasına yardımcı oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 artarak 34.192,06 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,84 yükselişle 7.640,95 puana ulaştı.

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi de yüzde 0,43 artışla 8.379,64 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,31 değer kaybederek 1,109 seviyesinden işlem gördü.

- ALMANYA'DA ENFLASYON ECB'NİN HEDEFİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Almanya'da temmuz ayında yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, ECB'nin sıkı faiz politikalarının etkisiyle beklentilerin üzerinde bir düşüşle ağustos ayında yüzde 1,9'a geriledi. Bu durum, Almanya'da enflasyon oranının son üç yılın en düşük seviyesine inmesine neden oldu.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'daki enflasyon oranı, bölge genelindeki enflasyon eğilimleri açısından büyük önem taşıyor. Almanya'da enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına inmesi, eylül ayında faiz indirimi beklentilerini artırdı.