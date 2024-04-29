Avrupa Borsaları haftaya karışık seyir ile başladı

Kaynak: AA
Avrupa Borsaları haftaya karışık seyir ile başladı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 artarak 508,34 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 yükselerek 8.147,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 34.296,31 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 azalarak 18.118,32 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 8.065,15 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 1,072 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa piyasaları, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sonrasındaki açıklamalarına odaklandı.

Almanya'da nisan ayındaki yıllık enflasyon yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti.

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