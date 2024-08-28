Avrupa borsaları Nvidia'nın bilançosu öncesi yüksek seviyede kapandı

Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,33 artışla 520,6 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak 18.782,39 puana çıkarak, Mayıs ortasında gördüğü 18.893 puanlık rekor seviyeye yaklaşmış oldu. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3'lük bir artışla 33.880,05 puana ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 artışla 7.577,67 puana çıktı. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi, yüzde 0,02'lik bir düşüşle 8.343,85 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,29 değer kaybederek 1,111 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, yapay zeka teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin özellikle bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisselerini olumlu etkilediğini belirtirken, yatırımcıların dikkatinin ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosuna yoğunlaştığını vurguladı. Nvidia, 3,1 trilyon doları aşan piyasa değeri ile S&P 500 endeksinde en yüksek ağırlığa sahip ikinci hisse konumunda ve şirketin sonuçları, yapay zekaya yönelik yatırım beklentilerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Nvidia'nın bilançosunun ABD borsaları kapandıktan sonra açıklanması bekleniyor.

Piyasalarda gün sonu son durum

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