Piyasalarda gün sonu son durum

Endeks, sabah seansına 9.757,77 puanla başlarken, gün içinde en düşük 9.735,38 puanı gördü ve en yüksek 9.836,58 puana kadar yükseldi. Günün sonunda yüzde 0,09’luk bir artışla kapanış gerçekleşti.

Sektör bazında değerlendirildiğinde, mali endeks yüzde 0,30 oranında düşüş yaşarken, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,55 oranında yükseldi. BIST 30 endeksi ise yüzde 0,14 oranında bir kazançla 10.771,85 puandan günü kapattı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetlerinden 38'i değer kazanırken, 61'i değer kaybetti. Günün en çok işlem gören hisseleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik öne çıktı.

Altın piyasasında ise hareketlilik devam etti. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.507 dolar seviyesinden işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4’lük bir azalışla 2 milyon 794 bin liraya geriledi.

Tahvil ve bono piyasasında 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin getirisi dikkat çekti. Bu tahvilin basit getirisi yüzde 38,46, bileşik getirisi ise yüzde 42,16 olarak kaydedildi.

Döviz piyasasında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9388 lira, satışta ise 34,0748 lira olarak belirledi. Uluslararası piyasalarda dolar, avro karşısında 1,1130 seviyesinde, sterlin karşısında ise 1,3200 seviyesinde işlem gördü. Japon yenine karşı ise dolar, 144,40 seviyesindeydi.

Londra Brent tipi ham petrol ise yüzde 1,2’lik bir düşüşle 78 dolardan işlem gördü ve enerji piyasalarında hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

Borsa'da kapanış verileri açıklandı

Altının kilogram fiyatında dikkat çeken düşüş