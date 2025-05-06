Avrupa borsaları tarife iyimserliğiyle yükseliyor! (6 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 artarak 538,58 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 23.405 puana ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 8.632 puana ulaştı.
İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 38.600 puan, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 13.565 puan ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.741 puan seviyelerinde işlem görüyor.
Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikalarının küresel ekonomi, özellikle ABD ekonomisi üzerindeki etkilerini dikkatle izliyor. Yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası kararlarının piyasaların yönünü belirlemesi bekleniyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair gelişmeler de yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor.
Analistler, bölgede imalat sanayi aktivitesindeki zayıflığın dikkat çektiği bir dönemde hizmet sektörü faaliyetlerinin daha kritik hale geldiğini belirtiyor. Bugün açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından takip edilecek.
Dün, Frankfurt merkezli Sentix’in açıkladığı verilere göre, Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi mayıs ayında 11,4 puan artarak nisandaki -19,5 seviyesinden -8,1’e yükseldi.
Bugün Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa’da hizmet sektörü PMI verileri izlenecek.