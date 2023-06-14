Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer artışıyla 464,40 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 16.253 puan oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 7.604 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.311 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 9.372 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 27.673 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla 1,0794 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0794'te dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını daraltmayı sürdürdüğünü belirten analistler, bugün bölge genelinde açıklanacak sanayi üretimi verilerinden alınacak sinyallerin ekonomik aktiviteye dair işaret vermesini beklediklerini kaydetti.

Analistler, ECB'nin perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktararak, politika metni ve toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelerin piyasalar açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Öte yandan, İngiltere'de sanayi üretimi, aylık yüzde 0,3, yıllık ise beklentilere paralel olarak yüzde 1,9 azalırken, dış ticaret açığı 14,9 milyar sterlin olarak açıklandı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri ile Fed'in faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

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