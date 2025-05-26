Avrupa borsaları yükseliyor: Lagarde’ın konuşması piyasaları sarsacak mı? (26 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükseliyor: Lagarde’ın konuşması piyasaları sarsacak mı? (26 Mayıs 2025)

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife erteleme kararı sonrası haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlerken, dikkatler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,9 artarak 550,04 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 yükselerek 24.006,50 puana ulaştı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,2 kazançla 39.951 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 artışla 14.247,60 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,1 primle 7.817,99 puanda işlem görüyor. İngiltere’de piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik değişken tarife söylemleri nedeniyle belirsizlikler eşliğinde karışık bir seyir gözleniyor.

Trump, Cuma günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye yüzde 50 tarife önerdiğini duyurdu.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu açıklamalar üzerine Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ardından ABD, AB’ye yüzde 50 tarife kararını 9 Temmuz 2025’e ertelediğini bildirdi.

Avrupa ekonomisinde imalat ve büyüme sorunları devam ederken, tarifelere dair haber akışı pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Alman ordusunun 2029’a kadar tam teçhizatlı hale gelmesi talimatını verdi.

Analistler, Almanya ve diğer AB ülkelerinin savunma harcamalarını artıracağını, bunun için yasal altyapının hazırlandığını belirterek, bu gelişmelerin savunma sanayi öncülüğünde imalat faaliyetlerini canlandırabileceğini ifade etti.8

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