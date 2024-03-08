Avrupa Konferans Ligi'nde gol yağmuru

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe; Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise deplasmanında 3-0 kazandı.
Öne çıkan diğer maçta Lille, Sturm Graz deplasmanında 3-0 galip geldi. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0
Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4
Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0
Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere): 0-0
Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika): 2-1
Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-4
Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa): 0-3
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