Avrupa Kültür Mirası günleri miniklerle kutlandı

Avrupa Konseyi tarafından her yıl bir tema belirlenerek hazırlanan, bu yıl Yaşayan Kültür Mirası teması çerçevesinde düzenlenen Avrupa Miras Günleri Edremit’te de gerçekleştiriliyor.

Ulusal ve uluslararası platformlarda 50’den fazla ülkede düzenlenen, ziyaretçilere yerel kültürel mirasın zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtıldığı program çerçevesinde Edremit’in kültürel miraslarından olan Sabahattin Ali miniklere anlatıldı.

Sabahattin Ali Anı Evi’nde Şehit Öğretmenler İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile öğretmenleri misafir oldu. Yeni nesillerle, gençlik yıllarında yaşadığı Edremit’teki evinde Edremit’in Sabahattin Ali’si anlatıldı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve rehberler eşliğinde anı evini gezen öğrenciler Sabahattin Ali’nin hatıralarını, romanlarını ve hayat hikayesini dinledi.

Kazdağları’nda çekmiş olduğu fotoğrafları, Edremit’teki eğitim hayatı ve gençliğinde kaldığı evdeki meşhur kuyusuyla öğrencilerin ilgisini çeken usta yazarın yaşadığı yeri görme imkanına sahip oldular.

Öğrenci ve öğretmenlere eşlik eden Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı tarafından ziyaret sonrası misafirlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı “Nutuk” ve Sabahattin hayatını anlatan kitabı hediye edildi.